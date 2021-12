Indian Roadmaster e Chieftain 2017 tem central multimídia sensível ao toque

A Indian lança no Brasil a linha 2017 de seus modelos Chieftain e Roadmaster. A principal novidade das novas versões é a central multimídia. O sistema intitulado Ride Command tem tela touchscreen de 7 polegadas e permite ao motociclista executar os comandos mesmo com luvas, ou ainda usar os atalhos através dos botões da manopla. É possível fazer a pinça de zoom com os dedos e a tela tem o dobro de brilho de alguns dos principais smartphones do mercado, segundo a marca.

O dispositivo de entretenimento que fica centralizada entre os mostradores de velocidade e conta-giros, tem funções de GPS, sistema de áudio, conexão de bluetooth e USB com smartphones. Também estão presentes ali informações sobre a pressão dos pneus, monitoramento do óleo, distância percorrida, entre outros. O sistema ainda pode ser personalizado com seis diferentes telas permitindo selecionar até três tipos de informações.

O motorzão da Chieftain e Roadmaster é o V2 de 1.811 cc, capaz de gerar 16,4 kgfm de torque. Com refrigeração mista, com ar e óleo, possui duas válvulas por cilindro. Seu câmbio é de 6 marchas e os freios ABS são de série.

PREÇOS:

Chieftain: R$ 92.990

Roadmaster: R$ 104.990 (preta) e R$ 109.990 (preta e cinza)

