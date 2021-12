Importadoras têm o pior ano da sua história no Brasil

O ano de 2012 é para ser esquecido pelas marcas de carros importados no Brasil. O mercado nacional acumulou recorde de vendas, com 3.802.071 unidades ante 3.633.248 comercializadas em 2011.

Mas, a situação foi das piores para a Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores. Em 2012, a retração de vendas chegou a 35,2% em relação ao total de 199.366 veículos importados em 2011. No ano passado, a participação de importadores oficiais foi de 129.205 unidades emplacadas, de acordo com o levantamento feito pela Abeiva.

Porém, o mês de dezembro teve um crescimento de 15,5% em relação ao mês de novembro de 2012, com 9.309 unidades contra 8.137. Os números foram ruins ao serem comparados com o mês de dezembro de 2011, com vendas de 9.309 unidades, uma redução de 51,4% em comparação com as 19.151 unidades emplacadas.

O presidente da Abeiva, Flávio Padovan, diz que a redução das vendas dos carros importados foi decorrente basicamente do decreto 7.567, responsável pela redução da alíquota de IPI para carros feitos no Brasil. "Experimentamos em 2012 o pior ano da história de 22 anos do segmento oficial de importação de veículos automotores no Brasil. O nosso setor sofreu duro impacto. Fato que se consolidou com o Programa Inovar-Auto, decretado no dia 3 de outubro de 2012", analisa Flavio Padovan.

Das 29 empresas associadas à entidade, somente três conseguiram obter resultados positivos, 23 marcas amargaram índices negativos e três ainda não iniciaram suas atividades operacionais. Do quadro associativo da Abeiva, 26 empresas solicitaram habilitação ao Programa Inovar-Auto, das quais Bentley, BMW, Chery, JAC Motors, Porsche, Rely, SsangYong, Suzuki e Volvo já obtiveram aprovação, como newcomers ou apenas importadoras.

Padovan adiantou ainda que "a situação de nossas associadas BMW, Chery, JAC Motors e Suzuki, esta já em fase de lançamento do veículo nacional, está bem definida. Outras deverão anunciar fábrica brevemente. Mas a maioria não terá condições de instalar fábrica noPaís. Com o super IPI ou com o benefício parcial por meio de cota do Inovar-Auto, o setor oficial de importação vai durante realidade de mercado nos próximos quatro anos".

A Abeiva estima que as vendas para 2013 devem atingir a marca de 150 mil unidades, 16% mais em relação às 129 mil unidades de 2012, mas muito abaixo do desempenho de 2011, quando o setor oficial de importação de veículos automotores chegou a 199 mil unidades

adblock ativo