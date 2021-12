Importadora vende Ford F-250 a partir de R$ 450 mil

No mercado brasileiro, suscetível às inúmeras crises que afetam diretamente o mercado de veículos e utilitários, o lineup das montadoras fica restrito a produtos de alto volume ou, no máximo, carros de imagem cujas vendas não superam centenas de unidades. Carentes de pick-ups de luxo no país, com produtos considerados médios em mercados desenvolvidos, o Brasil não tem, por exemplo, a F250, uma pick-up padrão para os Estados Unidos.

Assim, a Direct Imports, importadora independente de São Paulo, vende a F250 Heavy Duty no país, com preços a partir de R$ 450 mil com todos os impostos e frete incluso. É um abismo se compararmos com o preço em torno de R$ 200 mil, pedido por uma Volkswagen Amarok Highline, Chevrolet S10 High Country ou uma Toyota Hilux SRX, mas se compararmos dimensões e motorização, a Ford F250 deixa pairar uma boa dose de dúvida no ar.

A Direct Imports afirma que já entregou três unidades da F250 nas versões estendida, King Ranch e a Platinum, todas com motor V8 6,2 litros com 462cv. Como opcional, também é comercializada a versão V8 turbo diesel de 6,7 litros com 473cv de potência. O câmbio que equipa o carro é o automático TorqShift de 6 velocidades, o que deixa o modelo mais “econômico”. “Estas são as primeiras unidades da nova série a desembarcar no país e foram encomendadas nos últimos meses.

A Direct mais uma vez se antecipa e traz os principais lançamentos antes da concorrência” comenta Daniel Valerio, CEO da importadora. A entrega de cada unidade é feita em cerca de 90 dias após a compra. Além da possibilidade de carregar mais de duas toneladas e meia, a F-250 também é uma máquina de conforto.

Vem equipada com ar-condicionado dual-zone com controle automático de temperatura e aquecimento nos bancos, conjunto de som com 10 alto-falantes e 2 subwoofers além de uma tela de 7” com sistema de navegação (GPS). Entre os opcionais da F250 estão estribo elétrico, teto solar duplo transparente e tampa traseira elétrica com escada.

“As três encomendas que nós recebemos foram para o interior do país. Esse modelo tem sido muito procurado, pois é uma pick-up topo de linha nos EUA e aqui no Brasil atende a quem procura um veículo com luxo off road ou até mesmo na cidade, com conforto e potência” finaliza, Valério.

Fotos: Divulgação

adblock ativo