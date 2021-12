Importadora anuncia Lamborghini Urus por R$ 350 mil a menos que concessionária

Anunciado oficialmente no fim do ano passado, a Lamborghini confirmou essa semana que o modelo Urus chegará ao Brasil por R$ 2,1 milhões, mas a Direct Imports, importadora localizada em São Paulo com escritório em Miami, nos EUA, anunciou hoje que trará o carro por R$ 1,7 milhão, ou seja, R$ 350 mil a menos. O SUV luxuoso é uma quebra de paradigmas para a casa italiana de superesportivos, que sempre se destacou por bólidos bem presos ao chão com histórico de sucesso no mercado de automóveis, sem qualquer pretensão de ingressar no segmento dos utilitários esportivos. Isso mudou a partir da entrada de marcas como Jaguar e Bentley neste nicho.

"A Direct Imports tem três posições de reserva, sendo que uma já está confirmada e seremos os primeiros a trazer ao país uma unidade deste Lamborghini, que será sensação do mercado de luxo neste ano", afirma Daniel Valerio, CEO da Direct Imports.

O Lamborghini Urus tem motor V8 Biturbo de 4,0 litros e 650cv de potência, números que conferem ao utilitário esportivo o título de mais potente do mundo no segmento. A transmissão é automática de 8 marchas e a tração integral sob demanda, podendo transferir até 87% da força para as rodas traseiras e 70% para as rodas da frente. Tem aceleração de 0 a 100 km/h em 3,6 segundos e a velocidade máxima de 305 km/h. Como todo Lamborghini, ele tem carroceria construída em fibra de carbono, o que garante leveza e um comportamento digno de um superesportivo.

O veículo já encomendado chegará ao país no último trimestre do ano e as próximas unidades, quando encomendadas, podem ser entregues próximas do final de 2018. Na rede de concessionários da marca, o Lamborghini Urus não tem uma data precisa para chegar, mas dada a produção limitada, poucas unidades serão comercializadas no mercado nacional.

