Imperial Veículos bate recorde de vendas no Brasil

A revenda Imperial Veículos, exclusiva dos carros Honda na Bahia, passa por um momento especial. Aproveitando o crescimento das vendas de carros de passeio, a concessionária Imperial Veículos é a recordista nacional de vendas de carros zero km da Honda no Brasil. Ismael Oliveira, diretor comercial do Grupo Imperial, comemora o sucesso da Imperial Veículos, que se transformou em uma das maiores e mais bem qualificadas concessionárias da marca Honda Automóveis no Brasil.

A revenda Imperial foi recordista de vendas de veículos novos emplacados pela Honda no Brasil no mês de julho, com 450 unidades vendidas. Segundo o diretor comercial do Grupo Imperial, Ismael Oliveira, "atingir a marca de 1º lugar no ranking nacional de vendas de veículos, não é tão somente um resultado positivo para a Imperial, mas também para o comercio baiano em geral, haja vista que o mercado nordestino em geral é muito mais disputado do que em centros como São Paulo, Rio de Janeiro que possuem um ritmo de consumo bem maior do que o soteropolitano por exemplo e mesmo assim, a conquista local de um recorde em cima, também, destas cidades".

Oliveira ficou entusiasmado com o resultado e afirmou ainda que "este sucesso de vendas é fruto de uma dedicação plena dos colaboradores da Imperial que adotam a filosofia de vender com encantamento um produto de altíssima credibilidade e conceito". Segundo ele, "são 13 anos de muito aprendizado e buscando sempre satisfazer o anseio dos nosso clientes por um carro confortável, elegante, resistente e com um preço justo, ainda mais com incentivos fiscais como o deste período".

