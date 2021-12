Iguatemi sorteia uma Ferrari Califórnia 4.3 GT

Depois do Salvador Shopping anunciar a promoção de final do ano, dez carros Audi, sendo cinco Audi A4 e cinco Audi Q3, é a vez do Iguatemi se pronunciar: o shopping vai sortear uma Ferrari Califórnia 4.3 GT Conversível V8 32V. O veículo vem na cor vermelha, com duas portas e câmbio manual automatizado. Seu valor é de R$ 1.380.000.

Para participar, os consumidores devem apresentar notas fiscais de compras feitas entre 12 de novembro e 31 de dezembro. A cada R$ 300,00 em compras, o cliente pode trocar por um cupom e concorrer.

Como a Redecard é parceira do Shopping Iguatemi, quem realizar os pagamentos pelos terminais Redecard e Super Clientes terá cupons em dobro.

A troca pode ser realizada nos balcões montados nas Praças Jorge Amado (1º piso) e Divaldo Franco (2º piso). Já os cupons para Super Clientes e para quem fez compras acima de R$ 3.000,00 serão trocados no 3° piso, em frente a H Stern. O sorteio do carro será feito no dia 3 de janeiro de 2013.

