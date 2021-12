Hyundai vende i30, Elantra e ix35 Flex a preços promocionais

Com as baixas vendas dos veículos zero km e a maior restrição ao crédito, o cenário do mercado automotivo não está em sua melhor época. Na tentativa de reverter esse quadro, as montadores estão correndo atrás do prejuízo lançando promoções para atrair os clientes.

Após Chevrolet e Ford, quem anunciou descontos nos preços em sua linha foi a representante da Hyundai no Brasil, a CAOA. As últimas unidades dos modelos i30, ix35 flex e Elantra com ano e modelo 2014 e 2015 serão vendidos com redução do IPI e um bônus médio de 5% sobre o preço sugerido anteriormente.

Assim, durante a promoção as três versões de acabamento do hatchback i30 1.8 de 150 cv de potência e 18,2 kgfm de torque estão sendo vendidas por preços atrativos e abaixo da tabela. A configuração de entrada é comercializada por R$ 76.490. Adicionando a sofisticação do teto solar elétrico, o carro sai por R$ 81.990.

As últimas unidades 2014 e 2015 do ix35 flex - carro eleito o mais econômico e de melhor eficiência energética na categoria "Utilitário Esportivo Grande" do "Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular"- podem ser adquiridas por R$ 94.900. Todas as versões são equipadas com motor 1.8 de 150 cavalos e 18,2 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas. O carro eleito o mais econômico e de melhor eficiência energética na categoria "Utilitário Esportivo Grande" do "Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular".

O sedã Elantra com propulsor 2.0 Flex de 178 cavalos que conta ainda com a transmissão automática sequencial de seis marchas e uma ampla lista de equipamentos de série agora custa a partir de R$ 90.900.

