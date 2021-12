Hyundai traz Eqqus por R$ 320 mil

A Hyundai anunciou o início das vendas do sedã de luxo Eqqus no Brasil. O sedanzão será vendido em uma única versão pelo valor sugerido de R$ 320 mil. O Hyundai Eqqus traz um motor 4.6, de 366 cavalos de potência a 6.500 rpm, e câmbio automático com 8 velocidades.

Entre os rivais, estão o BMW Série 7 (750i) , Mercedes Classe S (S500) e Lexus LS (460). Com visual imponente, o sedã tem como destaque para duas saídas de escapamento integradas ao para-choque e combinadas com as lanternas em LED.

O sedã Eqqus vem equipado com nove airbags – condutor, passageiro, lateral dianteira e traseira, cortina e joelhos do motorista -, direção com assistência eletro-hidráulica progressiva com sensor de torque, além de volante, manopla, bancos costurados à mão. Seu painel revestidos de couro Alcântara, console de gerenciamento de informações com frigobar e multimídia com sistema DIS (Sistema de Informação ao Condutor).

Tem ainda smart cruise control (SCC) – moderno sistema inteligente de controle de velocidade -, cortinas com acionamento elétrico nos vidros traseiros e laterais, e assento VIP com sistema de massagem.

