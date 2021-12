Em comemoração aos cinco anos do início das vendas do HB20, a Hyundai foi atrás do primeiro comprador do modelo no Brasil. Para achar o premiado, a marca pesquisou a lista dos compradores do dia 10 de outubro de 2012 (data oficial de lançamento do HB20 no mercado nacional) e encontrou o proprietário na cidade de Serra, no Espírito Santo, o publicitário Rodrigo Pessotti, de 28 anos.

Toda a ação de busca pelo dono do primeiro HB20 foi gravada e será reproduzida através de uma campanha que será veiculada nos canais oficias da Hyundai no Facebook, Instagram e YouTube. Mas, para ser premiado, Rodrigo precisou estar dentro das exigências da marca: ainda ser o proprietário do carro e ter todas as revisões devidamente efetuadas nas concessionárias da montadora.

O HB20 2012 de Rodrigo Pessotti é um Comfort Style 1.0 na cor branca. Segundo o publicitário, o carro rodou quase 60 mil quilômetros nesse período e não precisou de nenhuma intervenção além das cinco manutenções programadas.

Além do reconhecimento, a Hyundai premiou Pessotti com outro HB20, zero-quilômetro e produzido como parte da edição comemorativa de 5 Anos, que traz um ano adicional à garantia de cinco anos.

Da Redação Hyundai premia primeiro comprador do HB20

