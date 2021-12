Hyundai oferece teto solar no novo hatch i30

O Hyundai i30 já foi até líder no segmento dos hatches médios no Brasil. Hoje, o modelo está mais bonito, tecnológico e ficou, também, mais caro. Na semana passada, a marca sulcoreana anunciou a chegada da linha 2016 do i30 para brigar com o Ford Focus e Chevrolet Cruze.

Com mudanças no visual, o i30 está com faróis renovados e uma grade dianteira maior, com formato hexagonal. Chega ao mercado em três versões. A de entrada sai por R$ 85.990. Oferece ar-condicionado, teto solar panorâmico, piloto automático, volante de couro e rodas de 17 polegadas entre outros itens no pacote de série.

Hoje, modelos como o Focus e Gold já possuem sistemas de segurança, como controles de tração e estabilidade, mais airbags e bancos de couro. A Hyundai quer fisgar o cliente que gosta de um carro com visual mais esportivo. Trata bem também quem deseja mais conforto. Na versão intermediária, o hatch i30 custa 98.990 e inclui airbags laterais e de cortina, ar digital de duas zonas, além de bancos de couro, controles de tração e estabilidade, painel configurável em TFT e sensor de chuva.

A Hyundai também oferece uma série limitada de 40 unidades com um pacote mais completo de itens. Sai por R$ 105.990 e traz, entre os equipamentos diferenciados, airbag de joelho para o motorista, acesso e partida sem chave e bancos dianteiros elétricos com aquecimento. Há ainda retrovisor eletrocrômico, freio de mão eletrônico e faróis de xenônio. O Hyundai i30 vem equipado com motor 1.8 de 150 cavalos e 18,2 kgfm de torque. o câmbio é automático de 6 marchas.

