Hyundai oferece opção de central multimídia em todas as versões do HB20

A Hyundai está revelando aos poucos os detalhes do novo HB 20 2018. O carro, que é o segundo mais vendido do Brasil, ganha agora a oferta da central multimídia blueMedia em todas as suas versões - como item de série nas versões Premium, sedã HB20S e do aventureiro HB20X, além do HB20 R Spec, e opcional nas de entrada (R$ 1.550).

A central blueMedia tem como principal recurso o espelhamento de celulares via Android Auto, OnCar (antigo CarLink) e Apple CarPlay.

Sob o capô, a família HB20 oferece três opções de motorizações: 1.0 aspirado de 80 cavalos, 1.0 turbo de 105 cv e 1.6 aspirado de 128 cv. A turbo, tem câmbio manual de 6 marchas, e a 1.6 pode ter transmissão manual ou automática, sempre de 6 marchas.

Confira os preços da linha:

HB20

Comfort 1.0 - R$ 43.000 (era R$ 42.500)

Comfort Plus 1.0 - R$ 46.330 (era R$ 45.830)

Comfort Plus 1.0 Turbo - R$ 50.330 (era R$ 49.830)

Comfort Plus 1.6 - R$ 52.880 (era R$ 52.380)

Comfort Plus 1.6 automático - R$ 57.380 (era R$ 56.880)

R spec 1.6 automático - R$ 62.430 (era R$ 61.330)

Premium 1.6 automático - R$ 65.230 (era R$ 63.630)

HB20S

Comfort Plus 1.0 - R$ 50.265 (era R$ 50.065)

Comfort Plus 1.0 Turbo - R$ 54.265 (era R$ 54.065)

Comfort Plus 1.6 - R$ 56.815 (era R$ 56.615)

Comfort Plus 1.6 automático - R$ 61.315 (era R$ 61.115)

Premium 1.6 automático - R$ 69.265 (era R$ 67.465)

HB20X

Style 1.6 - R$ 59.845 (era R$ 59.645)

Style 1.6 automático - R$ 64.345 (era R$ 64.145)

Premium 1.6 automático - R$ 70.045 (era R$ 70.735)

