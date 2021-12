Hyundai libera teaser do novo Santa Fé

A Hyundai lançou o primeiro teaser do novo Santa Fé que será revelado já no próximo mês e exibido em março no Salão de Genebra.

Por enquanto, a montadora não revelou informações sobre motores e transmissões, porém a Hyundai antecipa alguns equipamentos que equiparão a quarta geração do Santa Fe. Dentre eles, o alerta de ocupante do terceiro assento. Sistema que promete não deixar pais esquecerem filhos na terceira fileira ao saírem do veículo. Há ainda alerta de colisão e tráfego traseiro e frenagem de emergência e alerta de tráfego cruzado traseiro atualizado, que agora freia automaticamente o veículo ao detectar risco de colisão quando o motorista está manobrando de ré.

