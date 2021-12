Hyundai lança Santa Fe reestilizado

A Hyundai anunciou nesta segunda-feira, 14, o lançamento da linha Santa Fe 2016 reestilizada. O SUV chega com preço promocional, até o fim desde mês, de R$ 164,9 mil, na versão com 5 lugares e R$ 214.883 na configuração para sete passageiros.

As mudanças foram discretas. Basicamente, a grade tem filetes mais finos, o para-choque teve o formato ligeiramente alterado, com novas molduras para os faróis de neblina. A traseira acompanha as mudanças, com para-choque redesenhado e lanternas com nova disposição das luzes.

As novas rodas aro 18″ em liga leve são oferecidas como item de série, assim como o teto solar panorâmico, regulagem elétrica com memória para os bancos dianteiros, partida sem chave (keyless), A central multimídia foi trocada por um novo modelo e painel de instrumentos com nova tela de cristal líquido. Há também assistente de partida em aclive (Hill Start) e controle de frenagem em declives (Hill Descent) e controle de estabilidade.

Sob o capô, continua marcando presença o motor 3.3 V6 de 270 cv e 32,4 kgfm de torque, movido a gasolina. A transmissão é automática de seis marchas com opção de trocas pela alavanca e a tração é integral.

