Hyundai lança nova versão do Creta com motor 2.0

A Hyundai anuncia o lançamento de uma nova versão do Creta, a Sport, que passa a ser a configuração de entrada do SUV compacto coreano. Com um visual mais arrojado, a novidade chega ás lojas á partir de novembro, equipada com um motor 2.0, de 166 cavalos de potência e 20,5 kgfm de torque, acoplado sempre ao câmbio automático de seis marchas. O preço final será informado ao mercado mais perto da data de comercialização, mas deverá ficar entre R$ 95.000 e R$ 98.000.

Posicionada entre a Pulse Plus 1.6 e a Prestige 2.0, a versão Sport traz um pacote visual exclusivo, chamado 'Black Design'. As partes que seriam cromadas na versão Prestige ficaram na cor preta fosca ou preta brilhante. As rodas de liga leve diamantadas são de 17 polegadas e na traseira, o modelo carrega o emblema Sport, indicando a versão. Por dentro, os bancos são revestidos de tecido e couro preto. A cor escura reveste todo o interior.

O Creta Sport inclui ainda na lista de itens de série: ar-condicionado automático, trio elétrico, câmera de ré, sensor crepuscular, central multimídia com tela de sete polegadas e compatibilidade com Android Auto e CarPlay, sistema start-stop e controle de estabilidade ESP. No entanto, nesta nova configuração, o Creta perdeu os airbags de cortina e laterais, e os bancos de couro foram trocados por assentos que combinam couro e tecido sem a função de ventilação.

As cores de pintura do Creta Sport 2018 deverão ser as sólidas Preto Onix e Branco Polar, as metálicas Prata Metal e Bronze Terra e também a perolizada Vermelho Chilli.

adblock ativo