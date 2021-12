Hyundai HD 80 é aposta no segmento dos leves

Com a retomada econômica, ainda que discreta, os fabricantes de caminhões e utilitários tem respondido com lançamentos de olho em uma expectativa de renovação da frota. A CAOA Montadora , com sede em Anapolis-GO, aproveita esse momento para lançar no país o novo HD 80 ao preço único de R$ 118,8 mil. Com 8 toneladas de peso bruto o caminhão é classificado como leve e atenderá operações basicamente urbanas de até 4,5 toneladas.

Motorização

Se o visual é bastante comum, com “cara chata”, os argumentos de venda mas especialmente em economia e robustez estão no conjunto mecânico.

O motor é um 3.0 biturbo de quatro cilindros diesel que desenvolve 170 cv a 3.500 rpm e torque de 40,8 kgfm disponível entre 1.500 a 2.200 rpm. A transmissão é manual de cinco marchas. Em termos de suspensão, o utilitário tem novo feixes de molas e eixos redimensionados, freio com sistema pneumático em substituição ao hidráulico do anterior HD 78, além de dispositivo de regulagem automático da folga das lonas de freio. Apesar do computador de bordo e novo interior, coluna de direção ajustável e rádio com entrada USB, não traz ar condicionado ou até mesmo vidros elétricos. Com sistema de recirculação de gases (EGR), o Hyundai promete maior economia de combustível com redução das emissões e dispensa uso do Arla 32.

Concorrentes

A CAOA Montadora insere o novo Produto em um concorrido mercado onde se destaca com o modelo HR, mas precisa se esforçar mais para aparecer entre os caminhões leves.

À frente do grupo CAOA, a Volkswagen tem o líder Delivery cuja nova geração chegou em 2017, especialmente o modelo 9.170 com motor ISF Cummins 3,8 litros e 165cv. Na linha Mercedes, o HD 80 mira o Accelo 815 de 8,3 toneladas que emplacou 1.691 unidades segundo o ranking da Fenabrave e o Ford Cargo 816 que tem motor Cummins 4,6 litros de 162cv e peso bruto de 8.250kg.

