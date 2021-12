Hyundai HB20 e HB20S ganham série especial Ocean

A Hyundai passa a comercializar ainda este mês os HB20 e HB20S na série especial Ocean. Com produção limitada a seis mil unidades, o nome presta uma homenagem às praias brasileiras. A nova versão tem como diferenciais a grade dianteira exclusiva, rodas diamantadas de 15 polegadas, bancos de couro com esquema de cores exclusiva e câmera de ré integrada à central multimídia blueMedia® de série.

A edição limitada baseia-se nos equipamentos da versão Comfort Plus e traz também airbag duplo frontal, freios ABS com EBD, bancos de couro preto perfurado com fundo vermelho e painéis das portas dianteiras de couro preto, detalhes em cromo acetinado nas saídas do ar-condicionado, botão do freio de mão e maçanetas, ar-condicionado manual, direção hidráulica, vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras com função one-touch, travas elétricas, retrovisores elétricos com luz indicadora de direção, volante com regulagem de altura e profundidade.

Para o HB20 hatch, a motorização é a 1.0 ou 1.6. Para o sedã, apenas a 1.6. Para os modelos com motor 1.6, há opção de transmissão manual ou automática, ambas de seis marchas.

A versão especial estará disponível em quatro opções de cores: na perolizada Azul Sky, nos tons metálicos Prata Sand e Prata Metal e na pintura sólida Branco Polar.

