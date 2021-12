Hyundai HB20 celebra 5 anos com série especial

O Hyundai HB20 é o segundo mais vendido do Brasil. Em 5 anos de existência o carro fez sucesso e permaneceu sempre no ranking dos mais vendidos. Para comemorar o feito, a fabricante sul-coreana lança uma edição limitada a cinco mil unidades tanto para o hatch quanto para o sedã.

A edição especial de 5 anos do HB20, custará R$ 49.630 na versão 1.0 com câmbio manual e de R$ 60.680 para a 1.6 com câmbio automático de seis marchas. Já o sedã HB20S nas mesmas configurações de motor e câmbio, tem preço sugerido de R$ 54.015 e R$ 65.115, respectivamente.

Visualmente, a edição comemorativa 5 anos ganha emblemas com a bandeira do Brasil alusivos à versão e rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas. Já a lista de equipamentos inclui itens como central multimídia blueMedia, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos de um toque nas quatro portas com abertura e fechamento pela chave-canivete, além do volante com regulagem de altura e profundidade.

As cores disponíveis para a série são as metálicas Prata Sand e Prata Metal, com acréscimo de R$ 650, e a tradicional sólida Branco Polar, sem custo adicional. A edição especial ganha um ano adicional de garantia, resultando em seis anos.

