Hyundai divulga preço da revisão do HB20

A ofensiva contra o Volkswagen Gol continua no Brasil. Depois de lançar e iniciar as vendas do hatch HB20, a Hyundai divulgou as vantagens da revisão do primeiro modelo da marca produzido na fábrica de Piracicaba, em São Paulo.

A revisão do novo HB20 tem custo total até 60 mil km rodados de R$ 1.624,96. O valor é para a manutenção periódica e preventiva do HB20 com motor 1.0. Já a versão 1.6 tem preço estipulado em R$ 1.756,37. As revisõe, de acordo com a Hyundai, devem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou a cada ano, o que ocorrer primeiro, e são mandatórias para a manutenção da garantia de cinco anos.

A lista de itens na revisão de um ano inclui troca de óleo, filtro de óleo, anel de vedação e filtro de combustível. O valor total dessa primeira revisão é de R$116,20 para a versão 1.0 e R$127,80 para a 1.6, com mão de obra gratuita.

Veja a programação da revisão do HB20:

- 20 mil km - troca do filtro do ar condicionado (mão de obra gratuita);

- 30 mil km - troca da correia polyV;

- 40 mil km - troca do filtro de ar, filtro do ar condicionado e das velas de ignição;

- 50 mil km - substituição dos quatro itens trocados na primeira revisão;

- 60 mil km - troca do filtro do ar condicionado e da correia polyV.

