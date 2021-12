Hyundai Creta ganha versão Pulse Plus mais equipada

O Hyundai Creta lança nova versão intitulada Pulse Plus. Por R$ 89.990, a configuração posicionada entre a versão Pulse 1.6 AT (R$ 86.740) e Prestige 2.0 AT (R$ 100.990), é equipada com motor 1.6 flex e câmbio automático de seis marchas.

A opção Pulse Plus traz de série ar-condicionado digital, farois com acendimento automático, central multimídia com GPS integrado, conectividade para Android e Apple, câmera de ré, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampas, piloto automático, entre outros itens.

A Pulse Plus 1.6 automática, chega as lojas em nove cores: Branco Polar e Preto Onix, as metálicas Prata Metal, Prata Sand, Cinza Titanium e Bronze Terra, além das perolizadas Verde Forest, Vermelho Chilli e Prata Moonlight.

Confira os preços das versões do Creta:

Hyundai Creta Attitude 1.6 MT: R$ 74.990

Hyundai Creta Pulse 1.6 MT: R$ 79.790

Hyundai Creta Pulse 1.6 AT: R$ 86.740

Hyundai Creta Pulse Plus 1.6 AT: R$ 89.990

Hyundai Creta Pulse 2.0 AT: R$ 92.490

Hyundai Creta Prestige 2.0 AT: R$ 100.990

