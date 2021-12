Hyundai começa a vender novo HB20X no Brasil

A Hyundai atualizou também a aversão aventureira HB20X. E as concessionárias já oferecem o novo modelo com mudanças na grade frontal hexagonal com detalhes cromados e itens exclusivos, como direção elétrica, cor perolizada Verde Forest e rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento diamantado. O hatch é feito em Piracicaba e vem equipado com motor 1.6 e novo câmbio de seis velocidades, manual ou automático. Destaca-se pelo pacote mais recheado de itens, incluindo ar-condicionado automático digital, airbags laterais, central de entretenimento blueMedia com espelhamento de smartphones, retrovisores rebatíveis e bancos em couro marrom.





Na configuração Style com câmbio manual, o Hyundai HB20X 2016 tem valor sugerido de R$ 55.395. Com câmbio automático, o hatch aventureiro da marca sul-coreana tem preço de R$ 59.395. A versão Premium conta com ar-condicionado automático digital, retrovisores rebatíveis automaticamente e faróis com projetor e Light Guide em LED. O hatch tem preço a partir de R$ 62.395.

