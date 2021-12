Hyundai anuncia recall de Santa Fe e Sonata

A Hyundai Motor fará o recall de alguns modelos do utilitário esportivo Santa Fe e do sedan Sonata por problemas no air bag, disseram reguladores de segurança nos Estados Unidos.

A Hyundai fará o recall de 228.797 Santa Fe que foram fabricados entre abril de 2006 e julho de 2008, porque o air bag no banco de passageiro da frente pode não funcionar em uma batida, disse a National Highway Traffic Safety Administration.

Nos Estados Unidos, a Hyundai irá fazer o recall de 199.118 Santa Fe dos modelos de 2007 a 2008, e no Canadá, serão 29.679 veículos dos modelos dos anos 2007 a 2008.

Além disso, a empresa fará o recall de 24.438 unidades do sedan Sonata nos Estados Unidos e no Canadá, para os modelos dos anos 2012-2013, fabricados entre janeiro e junho deste ano, porque o air bag lateral pode inflar inesperadamente, para a surpresa do motorista.

O recall afeta 22.513 Sonatas nos Estados Unidos e 1.925 no Canadá. O modelo Santa Fe pode ter dificuldade em detectar pessoas pequenas no banco de passageiro por isso, o air bag desse assento pode não funcionar em uma batida, disse o órgão regulador.

Já o air bag lateral no Sonata, tipo cortina, "pode inflar sem o comando e aumentar o risco de lesão ao ocupante", disse o órgão. Além disso, o acionamento do air bag quando não há uma batida pode prejudicar a habilidade do motorista de controlar o veículo, afirmou a agência.

Um porta-voz da Hyundai disse que houve apenas um problema do qual a empresa tenha conhecimento e que não houve batida. O recall será feito no próximo mês, disse a montadora para a agência. No Brasil, a importadora da Hyundai não pode ser imediatamente alcançada para comentar.

