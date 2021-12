Hora de pagar o IPVA

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia divulgou a tabela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2013. Os pagamentos podem ser feitos em cota única ou em três parcelas mensais e sucessivas, vencendo de acordo com o número final da placa do veículo.

Caso o proprietário do carro quite o imposto até 28/02/2013, terá direito ao desconto de 10%. Já se ele fazer o pagamento até o vencimento da 1ª cota (conforme calendário de IPVA), ganhará desconto de 5%.

Se o contribuinte não efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto até a data estabelecida, perde o direito ao parcelamento.

Caso o IPVA for pago após o vencimento, haverá incidência de acréscimos moratórios de:

0,11% sobre o valor principal multiplicado pelo número de dias em atraso, no atraso de até 30 dias dentro do mês de vencimento;

0,11% sobre o valor principal multiplicado pelo número de dias em atraso, limitado ao máximo de 10%, mais taxa SELIC acumulada até o mês anterior ao do pagamento, menos taxa SELIC acumulada no mês do vencimento, mais 1%;

Os pagamentos podem ser realizados em qualquer agência do Bradesco, nas agências do Banco do Brasil e Correspondentes Bancários do Banco do Brasil.

