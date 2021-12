Honda VFR 1200X Crosstourer chega por R$ 79.900

A Honda trouxe para o mercado nacional mais uma opção de moto estradeira. É a VFR 1200X Crosstourer, indicada para uso misto ou trajetos de longa distância com grande desempenho e segurança. O produto é importado e tem preço sugerido de R$ 79.900.

A motocicleta é equipada com motor V4 de 1.236,7 cm3, que oferece controle tanto manual quanto automático. O bloco gera potência máxima de 129 cv a 7.750 rpm, e torque de 12,8 kgf.m a 6.500 rpm. O veículo ainda possui sistema de controle de tração, que permite uma pilotagem segura em qualquer terreno.

Na parte da frente, faróis sobrepostos e piscas equipados com LED, que garantem visibilidade na sinalização noturna. A moto traz para-brisa regulável, que pode ser ajustada para melhor proteção contra o vento, e protetores de mãos.

Já no painel, velocimetro em tela de LCD, com indicadores de combustível (instantâneo e médio) e da temperatura do motor, além de informações sobre rotação do motor, hodômetro, relógio e utilização do sistema de dupla embreagem.

Para dar maior estilo aventureiro, rodas raiadas de 19'' na frente, e 17' e pneus de uso misto. A moto estará disponível nas cores branca perolizada e vermelha metálica.

adblock ativo