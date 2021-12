Honda SH 150i ganha versão DLX

A Honda anunciou o lançamento da linha 2018 do scooter SH 150i com uma grande novidade: uma nova versão, chamada de DLX.

O modelo chega às lojas em fevereiro e será disponível apenas na cor preto perolizado com dourado e custa R$ 12.950. Já a opção de entrada, chamada de ABS, sai por R$ 12.450 e pode ser encontrada nas cores vermelha ou azul perolizado.

O SH 150i segue com o motor monocilíndrico de 149,3 cm³ que rende 14,7 cv e 1,4 mkgf. O câmbio é automático do tipo CVT. Os freios são a disco nas duas rodas com sistema ABS.

Entre os itens de série estão: rodas de liga-leve aro 16, conjunto óptico em LED, sistema Idling Stop (que desliga o motor em paradas curtas), tomada de 12V, freios ABS (antitravamento) e chave keyless Smart Key.

O Honda SH 150i conta ainda com assento com altura de 799 mm, alças de apoio com opção de fixação de bauleto traseiro central, painel de instrumentos com velocímetro analógico, indicadores de nível de combustível e temperatura da água e uma tela digital com relógio, hodômetro e consumo, parcial e instantâneo.

A marca oferece garantia de três anos, sem limite de quilometragem, com fornecimento gratuito de óleo em sete revisões.

Versão de entrada ABS disponível nas cores vermelha ou azul perolizado

