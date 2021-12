Honda revela nova traseira do Civic hatch

A Honda anunciou nesta quarta-feira, 10, detalhes da nova geração do Civic hatch. Sem fornecer muitas informações, a marca divulgou um teaser mostrando a traseira do veículo.

O novo Civic deve chegar no mercado no começo de 2017 e será produzido no Reino Unido. O Civic foi eleito o Carro do Ano, no Salão de Detroit, em janeiro deste ano.

