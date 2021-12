Honda renova suas campeãs de vendas no Brasil

De uma vez só, a montadora japonesa Honda renovou suas principais motos, as campeãs de vendas Pop, CG Fan e CG Titan. Os modelos 2016 foram lançados essa semana, em Recife (PE), e chegam às lojas ainda este mês com mudanças no visual e parte mecânica, principalmente com os novos motores (110cc e 160cc).

A segunda geração da Pop agora tem 110 cc e incorpora o sistema de injeção eletrônica, deixando de lado o carburador. Já a Fan e Titan herdam a motorização da Bros e passam a ter 160 cc, descontinuando as linhas que usavam os motores de 125 cc e 150 cc. As atualizações chegam também no desing. Todas refizeram seus painéis.

O da Pop agora tem luz indicativa da reserva, o que acaba com a "torneirinha" no tanque. O modelo também ficou mais moderna, mudou o conjunto ótico (mais eficiente), além de linhas dinâmicas, sem perder a personalidade jovial e a identidade construída desde seu lançamento em 2010. Segundo a Honda, a nova mecânica dá uma ganho de potência de quase 30 % na moto, além de ser mais econômica (até 60 km/L).

A Fan ganha rodas de liga leve, carenagens e novos grafismo. Já a Titan conta com painel completo com visor digital incluindo computador de bordo, marcador de combustível, relógio, hodômetro total e parcial, além dos indicadores de farol alto, luzes de direção, injeção eletrônica e neutro. O destaque é a adoção de tacômetro.

