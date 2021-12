Honda reforça convocação para recall

A Honda está alertando os proprietários de veículos que ainda não atenderam o recall dos "airbags mortais" de 2015, no Brasil. A marca começou a exibir um vídeo explicativo do defeito, que atinge mais de 1 milhão de carro e seus riscos para os ocupantes do veículo, na televisão. O recall visa reparar a falha do insuflador , peça responsável pela abertura do airbag.

O insuflador é responsável por armazenar o gás que controla a abertura da bolsa em casos de colisões de grandes impactos. A peça quando submetida a umidade ou deteriorada pelo tempo têm a possibilidade de se partir em pedaços no momento em que for acionada. Em situação de estilhaçamento do insuflador, pedaços da peça podem atingir os ocupantes do carro e causar graves ferrimentos, que se assemelham a facadas.

Além da Honda, outras dez marcas que utilizam airbags produzidos pela japonesa Takata estão com o mesmo problema. São elas: Toyota, Nissan, Fiat, Jeep, Chrysler, Volkswagen, Subaru, Mitsubishi, Audi e BMW. O problema é considerado o maior recall da história e atinge modelos como Honda Civic fabricados entre 2000 a 2008, Toyota Corolla (2002 a 2014), Fiat Uno (2015/2016) e Jeep Renegade (2015 e 2016).

O indíce de procura para reparo da Honda é de 22% desde o início da campanha, graças a baixa demanda a montadora está vinculando anúncios a mais do que é exigido por lei. O vídeo de conscientização para o recall está sendo vinculado na TV aberta e paga. E segundo a Honda, os donos de veículos já foram convocados por rádio, jornais, cartas para as residências e até mesmo através das seguradoras e empresas de cobrança de pedágio, com objetivo de alcançar o máximo de proprietários.

O reparo da peça é gratuito e não há prazo máximo para o atendimento. Para realizar o conserto os proprietários devem consultar o chassi do veículo no site da Honda e agendar atendimento pelo número 0800-701-3432.

*Sob supervisão do editor Marcos Casé

