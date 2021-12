Honda produz 1 milhão de carro no Brasil

Recordes de produção sempre são comemorados na indústria. A Honda fez festa para celebrar a produção de um milhão de carros no Brasil. O feito foi marcado com a saída de um Civic da linha de produção da fábrica de Sumaré, em São Paulo. O recorde da Honda chegou justamente nos 15 anos da fábrica da marca japonesa no Brasil. A produção do milionésimo carro foi marcada por uma cerimônia com a presença de representantes da diretoria da Honda e de funcionários da fábrica.

A marca de 1 milhão de veículos foi alcançada em Sumaré (SP), unidade inaugura com um sedã Civic em 1997. Com uma produção de apenas 20 unidades diárias e 400 funcionários, a empresa iniciou sua trajetória de sucesso no Brasil. Desde então já saíram da linha de produção mais de 460 mil unidades do Civic, 420 mil unidades do Fit e 110 mil unidades do City. Atualmente a fábrica conta com mais de 3.200 colaboradores e produz 619 unidades por dia.

A fábrica da Honda tem processos de estamparia, hemming (processo em que as chapas estampadas são agregadas para construir peças como porta-malas, porta e capô), fundição, solda, pintura, usinagem, montagem de motores e transmissão mecânica, pintura e injeção de plásticos, linha de montagem e inspeção final. Em cada uma dessas áreas, robôs, maquinários de ponta e profissionais qualificados garantem a qualidade dos processos.

