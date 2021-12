Honda NXR 160 Bros: aventureira light

A Honda Bros é um dos modelos mais interessantes para rodar sob as péssimas condições de estrada no Brasil. De baixa cilindrada, com suspensão reforçada com curso longo e mais alta do que de costume, ela mostra que mercados peculiares como o nosso requerem produtos específicos.

Para 2019 ela ganhou poucas novidades, o painel digital permite ver o essencial: velocímetro, o marcador de combustível, o hodômetro (total e parcial), as luzes de piscas, injeção eletrônica, farol e indicador de neutro. Por fora, novo farol de policarbonato que lembra outros modelos da marca, e tem refletor multifocal, que melhora a luminosidade total, especialmente à noite.

Tradicional

Na versão 2018, a Honda manteve toda a motorização da NXR 160: motor OHC, monocilíndrico de 162,7 cm³ que desenvolve 14,6 cv a 8.500 rpm, arrefecimento a ar e câmbio de cinco velocidades. O sistema de injeção é o PGM-FI e o escapamento em aço tem catalisador interno, em atenção aos limites de emissões Promot 3 e Promot 4.

Em termos de suspensão, sua grande vantagem está no amplo curso apto a cumprir com confiança qualquer condição irregular de terreno, seja nas estradas esburacadas, nas malcuidadas rodovias ou até nos trechos de chão batido do sertão. Com berço semiduplo, garfo telescópico de 180 mm e suspensão traseira mono Shock de 150,3 mm, a tarefa fica mais fácil.

Outra vantagem competitiva está no conjunto de freios combinados, que permite duplo acionamento do sistema, o que melhora a segurança.

Assim, com motor de baixa cilindrada, ela é capaz de vencer os piores trechos possíveis, mas seus 14,6 cv podem tornar viagens longas bastante cansativas, ainda que seu guidão transmita muita leveza para a pilotagem. Ainda assim, suas dimensões são generosas para um veículo de baixa cilindrada: 2.067 mm de comprimento, 809 mm de largura e 1.158 mm de altura.

Durante cerca de 400 km testados entre ruas, avenidas, muitas ladeiras e pequenos trechos de estrada, o rendimento médio ficou em 35 km/litro. Preço sugerido a partir de R$ 10.241.

Apesar do porte avantajado, a NXR 160 Bros mostra leveza e as qualidades que todo comprador de uma moto de baixa cilindrada espera: economia e baixa manutenção. Ainda que ela seja menos potente que as antigas versões, na prática isso é imperceptível.

Falta um painel mais completo com consumo instantâneo, por exemplo, e o freio combinado cumpre bem seu papel sem exagero nas frenagens. Assim ela é feita para quem usa basicamente a moto nos péssimos trechos urbanos da nossa cidade, graças à suspensão, aos pneus mistos e ao tamanho.

Na estrada a falta de potência será percebida, mas essa não é a intenção da Bros. A solução mecânica é muito tradicional e o preço condizente com a proposta.

