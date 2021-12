Honda NC 750X chega renovada ao Brasil

A Honda traz mais um lançamento para o mercado brasileiro: a big trail NC 750X 2016. O modelo chega renovado com alterações visuais que deixaram a moto com pegada mais esportiva, além de freios ABS e novo conjunto óptico em LED. O preço sugerido é de R$ 36.500.

O visual ficou totalmente novo. As carenagens são outras e o farol, apesar de manter o formato, tem LEDs nos fachos alto e baixo e luz de posição. A lanterna traz novo desenho e também incorporou os diodos. O painel de instrumentos conta com fundo personalizável, com cinco opções de cores, e tem mais funções. O para-brisa ganhou 5 cm e tem 38 cm, melhorando a proteção aerodinâmica e o escapamento renovado agora emite ronco mais grave.

A NC740X também está mais espaçosa e pode levar até 22 litros de volume. Para ter esse baú, o tanque de combustível da moto fica localizado embaixo do assento. Outra alteração ocorreu no painel, que tem novo desenho e ganhou tela de LCD maior. O item também traz a possibilidade de customização das cores emitidas no visor.

O motor não foi alterado, continua o propulsor de 2 cilindros, com 745 cc, que rende 54,5 cavalos de potência a 6.250 rpm e 6,94 kgfm de torque a 4.750 rpm. A versão 2016 adotou na suspensão dianteira novos ajustes e componentes, agora com novo amortecedor com curso de 153,5 mm. Na traseira a suspensão é do tipo Pro-Link, com curso de 150 mm e possibilidade de novos ajustes na pré-carga da mola. Há ainda novos pneus Dunlop 120/70 ZR17M/C (dianteira) e 160/60 ZR17M/C (traseira).

Chegando às lojas na 2ª quinzena de maio, a NC 750X 2016 terá opções de cores preto fosco e prata metálico e também a disponibilidade do serviço de assistência 24h Road Assitance, que garante o resgate da moto se necessário. A garantia é de 3 anos.

