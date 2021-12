Honda muda tudo na 2ª geração do City

A Honda apresenta a nova linha do City para 2016 com novidades em todas as versões. O sedã já está em sua segunda geração no Brasil. Chega ao mercado em quatro configurações: DX, LX, EX e ELX, todas equipadas com o motor 1.5 i-VTEC FlexOne, de 116 cv, auxiliado pelo câmbio manual de cinco marchas ou transmissão automática CVT.

O City 2106 mudou o estilo e ficou mais arrojado. Tem ainda um pacote de equipamentos de série amplo, incluindo ar-condicionado (manual nas versões DX e LX e digital na EX e EXL), som com Bluetooth, estrada USB e função HFT (Hand Free Telephone), acionamento elétrico para travas e portas, além de chave do tipo canivete com travamento e destravamento das portas com imobilizador. Dentre os equipamentos de segurança, o modelo possui freios com ABS, direção elétrica EPS, duplo airbag, além de airbags laterais e de cortina na versão ELX. Há ainda cintos de segurança de três pontos, encostro de cabeça para todos os ocupantes e pontos de ancoragem para acentos infantis compatíveis com os tipos ISOFIX e LATCH.

Na versão DX acrescenta um painel de instrumentos e visor do áudio na cor branca, para-brisa degradê, ajuste de profundidade da direção e retrovisores da cor da carroceria. Além desses, a versão LX traz as maçanetas internas cromadas e controle de áudio no volante.

No City EX, o volante tem acabamento em couro e há apoio de braço central dianteiro com porta-objetos. A versão EXL passa a ter airgabs de cortina, totalizando seis bolsas de proteção e central multimídia de sete polegadas com navegador integrado que inclui entrada para USB, micro SD e auxiliar, conexão via Bluetooh e Wi-fi. A tela também reproduz a imagem da câmera de ré. As versões EX e EXL também contam com ar-condicionado digital com comandos de touchscreen.

O motor 1.5 i-VTED 16V traz a tecnologia FlexOne dispensa o tanque auxiliar de gasolina para partida e gera 116 cavalos a 6.000 rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm com etanol, e 115 cavalos a 6.000 rpm e 15,2 kgfm de torque a 4.800 rpm com gasolina. A versão DX possui câmbio manual de cinco velocidades e as demais com transmissão CVT, sendo que as versões EX e EXL trazem aletas atrás do volante para trocas de sete marchas virtuais.

A linha City 2016 tem três anos de garantia sem limite de quilometragem e estará disponível nas concessionárias a partir de fevereiro nas cores: Marrom Júpiter Metálico, Cinza Barium Metálico, Cinza Iridium Metálico, Prata Global Metálico, Branco Taffetá e Preto Cristal Perolizado.

adblock ativo