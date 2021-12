Honda muda Pop 100 e Biz 125

Em uma linguagem simplista, a Honda nada praticamente sozinha na piscina do segmento de motocicletas no Brasil. De cada 10 unidades, oito são da marca japonesa. Com uma gama que inclui máquinas esportivas e motos de baixa cilindrada, como as scooters e urbanas, a Honda sempre traz novidades, como as reestilizadas Pop 100 e Biz 125.

A linha 2015 dos dois modelos chega com mudanças e novos grafismo e cores. A Pop 100, por exemplo, tem motor com 6,17 cavalos de potência. A moto é praticamente a mesma e incorporou agora uma nova cor, a branca. É ofertada ainda com a carenagem nas cores preta

e vermelha.

Líder entre os modelos Family, a Biz 125 mostra praticidade para quem a usa em situação urbana. É ofertada nas versões ES e EX, com diferenciais na cor da carenagem e motor OHC, monocilíndrico, de quatro tempos, que rende 9,1 cv (7.500 giros), auxiliado por um sistema de injeção eletrônica PGMFI, arrefecimento a ar e transmissão de quatro velocidades.

De novo, a Biz 125 vem agora no modelo 2015 nos tons preto fosco e prata na versão ES. Já a Biz 125 EX ganhou vermelho e branco fosco, além do já existente preto fosco. Com peso máximo de 105 kg, a Biz 125 tem sistema de partida elétrica e tanque de 5,5 litros. As motocicletas novas ainda não estão à disposição na Bahia. A versão 2014 tem valor sugerido de R$ 5.290 (Pop 100) e R$ 7.990 (Biz ES) e R$ 8.990 (Biz EX). Na linha 2015, a Honda mantém a garantia de um ano, sem limite de quilometragem, para a Pop 100 e a Biz 125 em todo o País.

