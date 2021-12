Honda levará tripla novidade para Genebra

A Honda promete esquentar o mercado automotivo este ano, com a apresentação do trio de novidades – novo Civic Type R, o Clarity Fuel Cell e o compacto conceito Neuv. Os modelos serão exibidos no Salão de Genebra, de 7 a 19 de março, na Suíça.

O destaque da Honda para o Salão é o lançamento do novo Civic Type R, em sua versão de produção. O esportivo foi revelado no Salão de Paris, em setembro de 2016, como modelo conceito. O Civic Type R 2018 vem com motorização 2.0 VTEC Turbo, de 310 cavalos de potência e torque de 40,7 kgfm, auxiliado pelo câmbio manual de seis velocidades. A produção do novo Civic Type R está prevista para junho deste ano, na fábrica da Honda, na Inglaterra.

O novo sedã Clarity Fuel Cell, movido a célula de combustível de hidrogênio (FCV), tem agora uma autonomia máxima de 620 km. O carro, que tem capacidade para cinco passageiros faz parte da iniciativa HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles – Hidrogênio para veículos inovadores).

A marca japonesa traz ainda a estreia do Neuv. O carro conceito é totalmente elétrico e vem equipado com “motor de emoção”, que se adapta ao comportamento do condutor. O modelo promete detectar as emoções nas atitudes tomadas no trânsito pelo motorista, através de um assistente de inteligência artificial. O “motor de emoção” ainda vai orientar o motorista em situações futuras semelhantes no trânsito sobre a melhor forma de agir, que vai ser exibida em uma tela touch screen.

*Sob supervisão do editor Marcos Casé

