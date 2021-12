Honda lançou sete modelos na Bahia

Há algum tempo, a Honda Motos mencionava que o line-up de 2013 ainda não estava completo. Com o ano difícil para o segmento, com a restrição de crédito entre os principais motivos, houve quem achasse que a japonesa não fosse lançar os novos modelos como havia prometido. Ainda mais que a empresa já é detentora de 80% das motos comercializadas no Brasil, liderando as vendas tanto as de baixa como as de alta cilindrada.

Contudo, na última sexta-feira, entre as belas paisagens de Praia do Forte, na Mata de São João, eis que a Honda lança não uma, mais sete motos, entre novidades e restilizações.

A primeira da noite foi a NXR 125 Bros, um modelo de entrada para o segmento utility on-off Road. A motocicleta é nacional, produzida em Manaus, e indicada tanto para a locomoção no dia a dia como para o desempenho em qualquer terreno. Ela é equipada com motor OHC 124,7 cm3, alimentado por carburador, além de pneus de uso misto, com perfil alto e largo. A NXR 125 Bros será vendida a partir do mês que vem, nas versões KS (partida pedal) e ES (partida elétrica). A primeira irá custar R$ 7.190 e a segunda, R$ 7.690, ambas nas cores preta, vermelha e laranja.

Asiáticas

O lançamento seguinte foi a motocicleta CRF 110F. Ela é descrita pela Honda como para o público que está começando a andar de moto no segmento off-road. Com motor de 109 cm3, quatro tempos, OHC, arrefecido a ar e de partida elétrica, a moto é importada da China e deve chegar às concessionárias em dezembro de 2012, na cor vermelha.

Importada da Tailândia, a CRF 250L chega para disputar no segmento Laser on-off. Ela é indicada tanto para ser usada fora de estrada quanto nos centros urbanos, já que possui equipamentos para o dia-a-dia. Ela é equipada com monocilíndrico de 249 cm3, arrefecido a líquido e com economia de combustível. Ainda possui chassi do tipo berço semiduplo e balancins roletados. O modelo, que vem em vermelho, estará disponível para compra em dezembro de 2012.

Uma das atualizações que a Honda fez em seu line-up foi a moto de entrada POP 100. Além do face-lift, a motocicleta ganhou um upgrade no para-lama dianteiro, que agora tem abas que envolvem o cilindro de suspensão, além do ganho de volume de carenagem. O preço foi mantido, custando R$ 4.190, e a moto será vendida nas cores preta, vermelha e laranja a partir de fevereiro de 2013.

No caso dos modelos bicombustíveis, a Honda apresentou mais duas motocicletas. São elas a versão Flex da CB 300R e XRE 300. Ambas receberam alterações no design e aumentaram a capacidade do tanque de combustível e estarão nas concessionárias Honda em fevereiro de 2013. A CB 300R vem nas cores preta, vermelha metálica e amarela. Já a XRE 300 chega em preto fosco, vermelho metálico e branco.

Estrela

Apesar de tantos lançamentos ao mesmo tempo, o grande destaque da empresa japonesa era mesmo a mais nova integrante da categoria Family: a scooter PCX 150. Produzida em Manaus, ela foi descrita pela Honda como moderna e robusta, graças ao design híbrido entre moto e scooter, sem o piso convencional da última, uma tendência europeia.

Ela é equipada com bloco de 150 cm3, arrefecido a líquido, com baixa emissão de poluentes e economia de combustível . Também possui o sistema inédito no Brasil "Idling Stop System", que permite que o motor desligue em marcha lenta, depois de três segundos da scooter parada e volte a funcionar ao acionar o acelerador. A PCX 150 chegará em abril de 2013, nas cores vermelha metálica e branca perolizada.

Esta matéria foi publicada na edição do dia 14/11 do Classiautos

