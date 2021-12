Honda lança XRE 300 reestilizada

A Honda lançou a linha 2016 da trail XRE que chega às lojas a partir de março, com preço que parte de R$ 15.560. Entre os destaques estão as mudanças no design, três anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem, sem limite de quilometragem, além de óleo grátis nas sete primeiras revisões. A variante equipada com sistema de freios ABS combinados sai mais caro, custando R$ 17.750. às concessionárias em março a partir de R$ 15.560 na versão Standard.

A linha 2016 da XRE 300 traz grafismo que reforça seu estilo aventureiro e o apelo fora-de-estrada. O modelo, além de novos grafismos e carenagens, recebe também um painel diferenciado com fundo preto e letras brancas, o que melhora a visualização durante o dia. O visor traz todas as informações de velocidade, nível de combustível, tacômetro, hodômetro total e parcial, além de luzes espiãs. Na parte dianteira, a XRE 300 também recebeu mudanças nos comandos do guidão, que oferece mais segurança na hora de pilotar.

Com alterações no motor para atender a segunda fase do PROMOT4, lei que regulamenta as emissões e ruídos para motos no País, a XRE 300 está menos potente. Passou de 26,3 cv para 25,6 cv com etanol. O torque se manteve igual, de 2,8 mkgf. Outra mudança foi na capacidade do tanque de combustível, de 13,6 litros para 13,8 litros. O câmbio de cinco marchas foi mantido.

Fabricada em Manaus (AM), a XRE 300 continuará a ser oferecida nas versões Standard e C-ABS, ambas com freios a disco e prometem entregar uma condução estável e confortável mesmo em ruas não bem niveladas. A Standard estará disponível nas cores vermelho metálico, preto fosco e branco fosco. Já a C-ABS, com freios antitravamento combinados eletronicamente, ainda tem uma cor exclusiva: a vermelho rally.

