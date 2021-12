Honda lança versão 2016 da Biz 125

Chega ao mercado a nova verão 2016 da Honda Biz 125. Produzida em Manaus (AM), a moto traz novidades como o seu novo grafismo e mais espaço para o porta-capacete, além do novo layout do painel de instrumentos. Caracterizada pela sua praticidade, economia e baixo custo de manutenção, a Honda Biz 125 é a atração para diversos estilos e idades e pode ser usado por toda a família.

O modelo 2016 ganha três anos de garantia sem limite de quilometragem, além de fornecimento gratuito de óleo em sete revisões - a única com esse benefício do segmento.

A Honda Biz 125 vem com motor monocilíndrico OHC de quatro tempos com 124,4 cm³ de capacidade, arrefecimento a ar e tecnologia bicombustível FlexOne. Conta também com injeção eletrônica contribuindo com a economia de combustível. Sua ptência máxima é de 9,2 cavalos a 7.500 rpm e torque de 1,04 kgfm a 3.500 rpm. Essa potência é adquirida tanto quando a moto for abastecida com gasolina, quanto quando for abastecida com álcool. Ela vem também com sistema de partida elétrica e pedal, traz transmissão semiautomática e rotativa de quatro velocidades, dispensando o acionamento manual da embreagem. O painel de instrumentos ganhou novo layout na versão em 2016, com áreas de melhor visualização. Agora ele dispõe de marcador de combustível e hodômetro no display digital, velocímetro e luz de diagnóstico da injeção eletrônica, entre outros.

No modelo, a Biz 125 incorpora um novo catalizador no sistema de exaustão e já atende a segunda fase da Promot4 (Programa de Controle da Poluição do Ar po Motocicletas e Veículos Similares), previsto para vigorar em janeiro de 2016. A Honda Biz 125 será disponível nas cores perolizadas vermelha ou branca e também na preta (sólida).

A versão única, com rodas de liga leve e freio a disco na dianteira tem preço sugerido de R$ 8.790, baseando-se no Estado de São Paulo, sem despesas com frete ou seguro.

