Honda lança scooter urbana estilosa

Sinônimo de agilidade, economia, modernidade e estilo, e adorados na Europa, os scooters são veículos cada vez mais frequentes no trânsito das cidades brasileiras. O motivo é lógico, os modelos, além de mais confortáveis, são mais fáceis de pilotar que as motos convencionais.

E foi exatamente isso que Classiautos percebeu no novo lançamento da montadora Honda. O PCX 150 foi apresentado à imprensa na semana passada, no Centro Educacional de Trânsito da Honda (Ceth), na cidade de Indaiatuba (SP).

De dirigibilidade quase intuitiva, ainda mais pelo bom câmbio automático, o veículo mostrou habilidade para vencer trajetos médios dentro do trânsito dos grandes centros.

Além disso, trouxe inovações tecnológicas ainda inéditas para o segmento, como o sistema start-stop (batizado na Honda de Idling Stop System), que desliga o motor após três segundos parado, como em sinaleiras, por exemplo, e o liga com a ação do acelerador.

Rivais

A moto já está em produção na unidade de Manaus, no Amazonas, e chega às lojas no próximo dia 20, com preço sugerido de R$ 7.990 (valor com base no Estado de São Paulo). Mas, embora pareça competir no mesmo segmento, ela não aposenta a Lead 110, outro modelo de scooter comercializado pela Honda no País.

A disputa mesmo deve ser com as concorrentes Dafra, como a Citycom 300i (R$ 13.990) e a Smart 125 (R$ 5.750), além da Suzuki (linha Burgman, a partir de R$ 5.990).

Segundo Alfredo Guedes Junior, supervisor de relações públicas e de relações institucionais da empresa, a meta da Honda é ambiciosa e a ideia é mexer com o mercado e conquistar principalmente o público jovem. "Esse é um segmento que cresce, e nosso objetivo é comercializar de mil a 1,5 mil unidades por mês", avalia. O perfil do

adblock ativo