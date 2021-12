Honda lança nova linha CB 500 no Brasil

A Honda lança a nova linha 2018 da gama de motos de média cilindrada CB500. As CB 500F (R$ 23.900), CBR 500R (R$ 24.900) e CB 500X (R$ 25.900) acabam de estrear no mercado brasileiro com novos tons e grafismos para a carroceria. Todas são vendidas em versão única, equipadas com freios ABS, e começarão a ser vendidas ao longo do mês de agosto.

A naked, a esportiva e a crossover de média cilindrada da marca japonesa ganharam novas cores azul perolizado e vermelho. O visual ficou mais agressivo, com carenagens redesenhadas. Os modelos contam com faróis e lanternas de leds e painel digital com velocímetro, conta-giros, indicação de consumo médio e instantâneo e diagnóstico do motor.

A crossover adotou ainda um novo para-brisa, que está 10 milímetros mais alto e oferece duas posições e o tanque está maior, com 17,7 litros, um litro a mais do que o reservatório das irmãs.

Toda a linha CB 500 é equipada com motor de 2 cilindros paralelos e 471 cc, que rende 50,4 cv de potência a 8.500 rpm e torque de 4,55 kgfm a 7.000 rpm. O câmbio é de 6 marchas e as rodas são de liga leve de aro 17″ em todas as versões. A suspensão dianteira é por garfo telescópico convencional e a traseira é monoamortecida Pró-Link, dotada de regulagem de pré-carga.

Produzidas em Manaus, as motos chegam com garantia de três anos sem limite de quilometragem e o serviço Honda Assistance 24h durante os 36 meses.

