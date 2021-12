Honda lança linha 2015 de capacetes

A Honda lançou a linha 2015 dos seus capacetes no mercado nacional. São 17 novas opções com visuais arrojados e modernos. Divididos em cinco estilos, os acessórios são disponibilizados nos tamanhos 56 a 61 e já podem ser adquiridos em toda a rede de revendas no País. A linha 2015 de capacetes é feita em material de alta qualidade (ABS - plástico injetado) e dentro dos padrões do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

São três modelos: Hypersport, Sharp e a Force. Esta última é ofertada nas cores vermelho, branco e preto. Já os capacetes abertos são disponibilizados na linha PCX, nas opções branco e preto, e na Classic, nas cores branco, preto, preto fosco e rosa metálico.

Há uma variação na tabela de preços dos novos capacetes, saindo por R$ 126,33 até R$ 353,99.

