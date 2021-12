Honda lança CG 160 Titan e CG 160 Fan 2017

A Honda CG, motocicleta mais vendida no Brasil, está totalmente renovada. Campeã de vendas em todo o País, a linha CG já ultrapassou a marca de 10 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento em 1976. Essa semana a marca anuncia o lançamento da versão 2017 dos modelos CG 160 Titan (R$ 9.970) e CG 160 Fan (R$ 8.720) com novo design.

Com a atualização do visual os modelos passam a ser comercializados nas cores Vermelho e Preto Sólidos para a Fan, e Vermelho Perolizado em combinações de faixas em laranja, e Preto Perolizado em combinações de faixas em Verde para Titan, além de carenagem lateral em preto fosco para ambas as cores, transmitindo mais esportividade nos modelos.

O motor permanece o monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), quatro tempos, arrefecido a ar, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection). Versátil e de baixa manutenção, a capacidade cúbica é de 162,7 cm³.

Além das novidades nas cores, a CG 160 Titan conta com freios CBS (Combined Brake System). Ao acionar o freio traseiro, o sistema de freio dianteiro é acionado automaticamente.

As linhas CG 160 Titan e CG 160 Fan 2017 têm três anos de garantia mais sete trocas de óleo grátis e já estão disponiveis na rede de concessionárias.

