Honda lança CG 160 Start

A Honda quer garantir suas novidades no Brasil. Na semana passada, apresentou a versão Start da CG160, modelo de entrada mais vendida atualmente no País. É uma moto city e vem com com grafismo inédito e tampa do tanque de combustível com visual esportivo.

A nova CG 160 Start vem equipada com motor de 162,7cm³, monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), movido a gasolina, de quatro tempos, com arrefecido a ar e comando de válvulas no cabeçote. Gera potência maior de 14,9 cv a 8.500 rpm e torque de 1,40 kgf.m a 6.000rpm. Tem tecnologia dentro das normas da segunda fase do PROMOT 4 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares), que entrou em vigor em janeiro deste ano.

A Honda oferece a CG 160 Start em versão única nas cores vermelha e preta. Tem valor sugerido de R$ 7.390. Chega ao mercado a partir de abril.

adblock ativo