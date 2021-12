Honda HR-V inaugura nova Imperial Alphaville

Salvador ganha com a inauguração da nova Imperial Alphaville. A loja apresenta o novo HR-V, modelo que chega com a missão de um samurai. Mesmo diante da crise que assola o setor de veículos no Brasil, a Honda mostra a força japonesa com um plano ousado para vender anualmente 50 mil unidades do novo crossover HR-V. O utilitário - que já é vendido com o nome de Vezel nos mercados asiáticos - tem como rival maior o líder Ford EcoSport, feito na Bahia e que abriu os caminhos do segmento dos crossovers compactos em 2003.

Produzido em Sumaré (SP), o novo Honda HR-V será vendido nas versões LX, EX e ELX, com a opção dos câmbios manual de seis marchas e CVT que simula sete velocidades. Feito na plataforma da dupla Fit/City, o HR-V traz o motor 1.8 i-VTEC 16V FlexOne, o mesmo usado pelo Civic. O propulsor ganhou recalibrações para funcionar em sintonia com o câmbio CVT, garantindo bons resultados com gasolina e etanol. Assim, a engenharia da Honda atingiu maior potência, ofertando 140 cv (etanol), e 139 cv (gasolina). O torque máximo é de 17,4 kgfm (etanol).

O crossover HR-V é uma espécie de mini CR-V. Para um não tirar a venda do outro, a Honda usa a estratégia de oferecer o novo veículo sem a tração 4x4 - os rivais EcoSport e Duster têm o sistema. Na prática, o carro da Honda possui visual urbano e deve agradar ao público jovem, especialmente as mulheres. Assim, não entra na briga direta com o Jeep Renegade, que terá lançamento na semana que vem.

Para Sérgio Bessa, diretor comercial da Honda, o HR-V será um marco no mercado nacional. Com visual moderno e de linhas fortes, o crossover da Honda surpreende pela qualidade do acabamento - com um belo painel de instrumentos - e soluções inusitadas, como o do duplo cockpít - com espaços individuais para o motorista e para o carona.

O HR-V LX sai por R$ 69.900 e custa R$ 75.400 com o câmbio CVT. No pacote de série, a Honda inclui air bag duplo e freios com ABS (a disco nas quatro rodas), garantindo itens como controle de tração e estabilidade, sistema de ancoragem Isofix para fixação de cadeirinhas de bebê nos bancos traseiros, alarme, vidros e travas elétricas e chave canivete multifuncional.

Há ainda aviso sonoro do cinto de segurança para motorista e passageiro, e o Brake Hold para "segurar" o carro parado em subidas e descidas por alguns segundos. Mas crossover que se presa tem que oferecer mimos também. A Honda instalou ar-condicionado, painel de instrumentos com sete cores personalizáveis e minicomputador de bordo com multifunções. De série, o carro já traz freio de estacionamento elétrico e de comando por botão. Infelizmente, o banco do motorista tem regulagem manual de altura em todas as versões ofertadas. A fabricante compensa o desconforto com a coluna de direção com ajuste de altura e profundidade.

Para garantir o espaço do porta-malas - 437 litros -, os bancos traseiros são reclináveis e de sistema bipartido com rebatimento ULT (para trás). Há diferenças nas rodas nas versões de entrada - calotas sobre rodas de aço no modelo com câmbio manual e rodas de liga leve na LX CVT - com pneus 215/55R17.

A Honda oferece também o HR-V EX CVT, com valor de R$ 80.400. Inclui câmera de ré, faróis e lanterna de neblina e controle de cruzeiro (piloto automático). Os retrovisores têm repetidores de setas, e o carro traz ainda rack de teto, volante com acabamento em couro, som com visor de LCD de cinco polegadas no console central e comandos no volante.

O modelo mais vistoso é, de fato, o topo da gama EXL CVT. Assim, o HR-V sai por R$ 88.700 e ganha ar-condicionado digital com tela tátil (igual ao do City), display multimídia com tela colorida sensível ao toque de 7" e GPS integrado. As entradas HDMI e duas USB ficam na parte de baixo do console central.

Nesta versão, há retrovisores elétricos e com rebatimento, tilt-down no lado do passageiro (sistema que rebaixa o espelho para manobras) e alguns detalhes em couro no acabamento interno. De quebra, o carro da Honda está mais reforçado com air bags laterais.

O jornalista viajou a convite da Honda do Brasil

adblock ativo