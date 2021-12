Honda HR-V custa entre R$ 69.900 e R$ 88.700

A Honda divulgou o preço e as versões do HR-V, utilitário que será lançado na semana que vem no Brasil. O novo veículo da marca japonesa chega ao mercado nacional com preços entre R$ 69.900 e R$ 88.700, nas versões LX (manual e CVT), EX e EXL (CVT).

Feito no Brasil, o HR-V tem tração dianteira e vem equipado com o motor i-VTEC 1.8 SOHC, que adota o moderno sistema FlexOne, dispensando o tanque auxiliar para partida a frio. A Honda oferece o novo utilitário com câmbio manual com seis velocidades (exclusiva para a LX) e opção da transmissão CVT, que é ofertada no modelo top de linha com paddle shift (aletas no volante), com sete marchas simuladas.

O HR-V é o primeiro veículo de produção nacional a trazer freio de estacionamento eletrônico (EPB), de série. O modelo também possui o sistema Brake Hold, que garante grande praticidade nas saídas em pisos inclinados. Quando acionado, mantém o carro parado, mesmo em subidas ou descidas, até o motorista pisar no acelerador. Entre os itens no pacote de série, estão o controle de tração/estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist) e o sistema de direção MA-EPS (Motion Adaptive Electric Power Steering).

O modelo é equipado, ainda, com o HSA (Hill Start Assist), assistente de partida em rampa, que mantém o veículo freado por alguns segundos para auxiliar a saída em aclives. O sistema de freios a disco nas quatro rodas com ABS (antitravamento) e EBD (distribuição de frenagem) também é item de série.

O HR-V incorpora um pacote de conforto em sua versão EXL, que ganha bancos com revestimento em couro e ar-condicionado digital, com comandos touch screen. Traz ainda um dispositivo móvel via HDMI no monitor LCD de 7" multi touch screen. Todas as versões são equipadas com HFT (Hands Free Telephone), por meio de um comando no volante, evitando que o motorista se distraia ou precise tirar as mãos da direção ao receber uma chamada.

O novo Honda HR-V possui três anos de garantia, sem limite de quilometragem e estará disponível nas cores: Branco Taffetá sólido, Prata Global metálico, Cinza Iridium metálico, Cinza Barium metálico, Preto Cristal perolizado, Marrom Júpiter metálico, além da exclusiva Vermelho Mercúrio perolizado.

Versões e preços do Honda HR-V:

LX MT - R$ 69.900

LX CVT - R$ 75.400

EX CVT - R$ 80.400

EXL CVT - R$ 88.700

* Acréscimo de R$ 1.200 para pintura metálica/perolizada

