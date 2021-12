Honda Fit x Toyota Yaris: Duelo com motor 1.5

Marcas japonesas disputam um segmento que já não é hegemonia delas e que fica cada vez mais apertado. A nova geração do Polo mudou a visão sobre os hatches premium, enquanto a chegada do Yaris ajudou a incomodar o Fit, que tinha lugar de destaque nos últimos 15 anos. Ainda assim, o Honda se destaca na versatilidade, tanto que ao manter a motorização e mudar tão pouco, continua vendendo bem. Mas na hora de escolher entre Honda Fit EXL e Toyota Yaris XLS, qual a melhor escolha?

Quase igual

Com apenas seis cavalos de diferença entre os motores, o Honda traz propulsor 1.5 de 116 cv e 15,3 kgfm de torque ao passo que o Toyota tem o equivalente 1.5 mas com 110 cv e 14,9 kgfm de torque. Na prática são quase iguais e contam com soluções semelhantes em transmissão conjunto CVT. Durante nosso teste que não conta com nenhuma metrologia exata, baseamos a experiência no computador de bordo onde o Fit se saiu melhor e mais econômico. Por sorte, o Honda agora tem controle de estabilidade e tração, item ausente até o ano passado e que o Yaris tem de série. O Toyota exibe ainda distribuidor de frenagem e sete air bags contra seis do Fit.

Convívio

A vida a bordo é boa no Yaris, mas o Fit permite encontrar a melhor posição com ajustes de altura e profundidade da direção, os bancos traseiros rebatíveis por completo e a visão ampla. No Yaris o acabamento também parece mais simples, não que o Fit transmita requinte, longe disso, mas há detalhes como as "orelhas de elefante", um pedaço de carpete que recobre os trilhos dos bancos do Yaris e que poderia ter algo melhor no lugar. O kit multimídia é equivalente na dupla com telas de sete polegadas.

O porta-malas, item importantíssimo, é maior no Fit com 363 litros frente aos 310 do Yaris. Falando em capacidade o Yaris traz 2,55 m de entre-eixos e uma pequena vantagem sobre 2,53 m do Fit e os dois não têm o incômodo túnel central. Só no Toyota há o teto solar elétrico.

Veredito

O Fit já conta com 15 anos de experiência e ainda mostra-se um projeto atual. Ganha do Yaris no quesito ergonomia e espaço interno. Analisando o custo das revisões informado pela Honda, é o mais barato de manter. Mas o preço de R$ 83,3 mil pela versão ELX é elevado. O Toyota Yaris por sua vez tem mais air bags, mais itens de série e apesar do acabamento um pouco mais simples é bem mais em conta. A versão XLS do Yaris custa R$ 77,5 mil. Com R$ 5,8 mil de diferença, há que se considerar no orçamento a diferença entre os dois para fazer a escolha certa.

