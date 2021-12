Honda Fit atinge 500 mil unidades comercializadas no Brasil

O Honda Fit atingiu a marca de 500 mil unidades comercializadas no Brasil desde o seu lançamento, em abril de 2003. Produzido na fábrica de Sumaré, interior de São Paulo, a 3ª geração do monovolume é atualmente o segundo modelo mais vendido da marca.

Entre janeiro e julho deste ano, foram emplacados 15.860 unidades, com os número expressivos, o Fit se posiciona atrás apenas do crossover compacto HR-V, carro com o qual divide a plataforma.

O modelo é vendido em quatro versões (DX, LX, EX e EXL), com preços que variam entre R$ 56.200 e R$ 75.700. Todas são equipadas com o mesmo motor 1.5 de 115/116 cv e com transmissão manual de cinco marchas (DX e LX) e automática CVT (EX e EXL).

Na geração atual, o Honda Fit conta com o sistema Ultra Seat (Utility Long Tall Refresh) que permite acomodar diversos tipos de carga, criando tanto um assoalho plano para o transporte de volumes de grandes dimensões como o rebatimento do assento da segunda fileira de bancos.

O Fit também foi um dos primeiros automóveis do mercado a adotar em 2003 a transmissão do tipo CVT, que proporciona uma aceleração linear e um comportamento suave em diversas condições de uso, resultando em uma relação de desempenho e consumo ideal.

A Honda ainda comemora os bons indices do modelo que é destaque nos resultados do Consórcio Honda com o recorde de 28,5 mil cotas comercializadas, 64% de todo o resultado da marca, entre 2004 e julho de 2016.

adblock ativo