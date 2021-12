Honda Fit 2018 chega com novos equipamentos

Lançado em 2014, o Honda Fit 2018 chega ás concessionárias com novos equipamentos, mais segurança, uma leve reestilização e claro, mais caro.

A 3ª geração do monovolume ganhou para-choques maiores (8 cm na traseira) e a grade frontal redesenhada para se alinhar às linhas da nova geração do Civic. As versões mais caras EX e EXL agora vêm com luzes diurnas de LED, sendo que na topo de linha os faróis e as lanternas também são de LED. Os modelos adotaram ainda um sistema de sinalização de emergência em freadas bruscas.

De série, o Fit vem equipado com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos em todas as portas (agora com comando um toque para subida e descida), regulagens de altura e profundidade da coluna de direção, além de variados porta-objetos espalhados pelo interior. A versão mais básica, DX, tem todos os equipamentos de série por R$ 58.700.

As configurações mais caras: EX e EXL ganharam novos itens de conforto como ar-condicionado digital com painel sensível ao toque, aletas no volante para trocas de marcha, espelhos rebatíveis eletricamente por meio do controle remoto e do apoio de braço no console central.

Bem equipada, a EXL vem ainda com sistema multimídia com tela de 7" que permite o espelhamento com smartphones Android e Apple CarPlay, e tem acesso a câmera de ré com três modos de visualização e mapa integrado.

Mecanicamente, o FIT não mudou nada, o motor é o mesmo 1.5 flex de 116 cv com nota A na classificação do Inmetro. O câmbio pode ser manual de cinco velocidade na versão de entrada ou a transmissão CVT.

Segurança

Todas as versões receberam controle de estabilidade e tração, acionamento automático dos piscas em caso de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa.

A opção mais cara EX recebeu air bags laterais, enquanto a EXL vem ainda com air bags de cortina.

Nova versão

A versão Personal foi criada com o objetivo de alcançar o público que busca opção com valores incluídos em isenção. Com os descontos, o valor cai de R$ 68 mil para cerca de R$ 54 mil. O Fit Personal vem com câmbio CVT, controle de cruzeiro, retrovisores com seta integrada, lanternas traseiras em LED e ajuste de altura do banco do motorista, painel Bluemeter, ar-condicionado e direção elétrica MA-EPS.

As vendas já começaram em São Paulo. A previsão da Honda é que até o fim do mês o modelo esteja disponível em todo o Brasil em seis opções de cores: branco sólido, branco perolizado, prata metálico, cinza metálico, preto perolizado e a inédita azul boreal metálico.

adblock ativo