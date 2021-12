Honda faz recall do Accord

A Honda anunciou o recall de 1.091 unidades do Accord V6. De acordo com a nota da empresa japonesa, há a possibilidade de a mangueira da direção hidráulica vazar fluido.

Com o contato do líquido com as regiões quentes do motor, é possível que uma pequena quantidade de fumaça apareça na parte frontal do carro. Nos casos mais graves, pode haver também incêndio.

A Honda pede para os proprietários dos modelos incluídos no chamado irem a uma das concessionárias autorizadas e instalarem, gratuitamente, uma nova mangueira da direção hidráulica.

O atendimento será feito a partir do dia 6 e deve ser agendado no site ou na central de atendimento, pelo telefone 0800-701-3432 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h).

adblock ativo