Honda faz recall de 842 carros Fit

No próximo dia 30, a Honda inicia recall de 842 veículos do modelo Fit, fabricados entre 20 de agosto a 24 de setembro de 2015. Para realizar a troca preventiva do tanque de combustível.

De acordo com a empresa, os carros podem apresentar defeito de solda próximo ao bocal do tanque, o que pode ocasionar vazamento de combustível. Essa falha traz risco de incêndio, comprometimento de peças do veículo, podendo inclusive causar lesões graves ou fatais nos ocupantes e/ou pessoas próximas do carro.

A montadora convoca imediatamente proprietários de veículos com chassis não sequenciais 40FZ221338 até 40FZ224280, 60FZ221691 a 60FZ222494, e 70FZ221225 até 70FZ229139, para agendar a substituição gratuita do tanque de combustível. O serviço deverá ser feito em uma das concessionárias autorizadas pela Honda.

Para agendamento de reparo acesse o site ou entre em contato pelo telefone: 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h - horário de Brasília).

adblock ativo