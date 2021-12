Honda faz novo recall de "airbags fatais

Após ter convocado 34.530 veículos em janeiro de 2017, a Honda faz um novo chamado que inclui 86.516 unidades dos modelos Fit e City, de ano 2012/2013, para substituir o problemático insuflador do airbag da Takata.

O megarecall mundial de airbags da Takata começou em 2010 e este ano já foi responsável por um chamado envolvendo mais de 13 mil carros da Fiat.

Os proprietários dos veículos envolvidos nesse recall devem agendar um horário nas conceessionárias para que o insuflador do airbag do passageiro seja substituído gratuitamente. De acordo com a montadora, pode haver o rompimento da peça em caso de acionamento por impactos moderados ou severos, o que, em casos extremos, pode causar lesões ou fatalidades.

A substituição do item poderá ser feita em qualquer concessionária a partir de 22 de janeiro. Para agendar e mais informações, a marca oferece o site www.honda.com.br/recall e o SAC, pelo telefone 0800 701 3432

