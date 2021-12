Honda fará mais um recall nos modelos Fit

A Honda está chamando 186.553 proprietários do modelo Fit modelos 2004 a 2008 para um recall. Os veículos listados teriam apresentado problemas de infiltração nos interruptores dos vidros elétricos. É o segundo recall feito pela montadora para o mesmo problema. O anterior ocorreu em 2010.

Segundo comunicado da montadora divulgado nesta quarta-feira, 26, foi constatada novamente infiltração de umidade no interior do interruptor de acionamento dos vidros elétricos, com possibilidade de curto-circuito e, "em casos extremos", incêndios e acidentes, "gerando danos físicos aos ocupantes e/ou terceiros".

A Honda informa que, inicialmente, os veículos passarão por inspeção e, se necessário, o reparo do interruptor. Segundo a montadora, "um novo componente dotado de melhorias está sendo desenvolvido no exterior e, tão logo possível, fará uma nova convocação para substituição do antigo componente".

Os veículos envolvidos têm chassi de 4Z100001 até 8Z601735 e foram fabricados entre 25 de março de 2003 e 5 de setembro de 2008. O comunicado informa ainda que o agendamento para reparo deve ser feito pelo site www.honda.com.br/recall/autos ou pelo telefone 0800-701-3432.

